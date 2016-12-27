Комедийный хит СТС «Отель Элеон» получит продолжение

Пока зрители ждут, чем 29 декабря закончится первый сезон сериала «Отель Элеон», телеканал СТС, студия Yellow, Black and White и Sister`s production приступили к съемкам новых серий проекта, премьера которых состоится в 2017 году.

Во второй сезон нового комедийного хита СТС заглянут француз-кондитер Луи (Никита Тарасов), спец по молекулярной кухне Катя (Валерия Федорович) и главный эксперт по уборке Айнура (Жаныл Асанбекова). «Старички» не только помогут коллегам по цеху решить амурные проблемы, но и станут свидетелями потрясающих преображений и перемен в жизни героев «Отеля Элеон». В новых сериях персонажи Григория Сиятвинды, Елены Ксенофонтовой, Екатерины Вилковой, Милоша Биковича, Дианы Пожарской, Сергея Лавыгина, Анны Бегуновой, Ольги Кузьминой и Виктора Хориняка изменяют, ревнуют, снимаются в эротических фильмах, устраивают погони и настоящие дуэли.

Антон Маслов, режиссер: «Второй сезон получится более атмосферным: мы вернем любимых персонажей «Кухни», проникнем в души героев «Отеля Элеон» и узнаем их сокровенные тайны. А на смену дракам и пожарам прошлых серий придут опасные погони, запоминающиеся сцены с участием животных и криминальные приключения. Много трюков, еще больше комедии и откровенностей – в общем, скучать не придется!»

В новом сезоне звание «примы Элеона» вернет себе Элеонора, которая после неудачного брака решает вернуться к делам и начать новую жизнь в родных стенах. Хозяйка отеля подмечает в одном из подчиненных интересного мужчину и старается его заполучить всеми доступными и не очень способами. И неважно, что у него уже есть любимая женщина, которая работает под началом Элеоноры…

С сердечными делами пытается разобраться и управляющий Михаил Джекович. В попытках наладить отельную жизнь он сталкивается не только с эксцентричными постояльцами, но и влюбленными в него женщинами, которые готовы пойти на все, лишь бы стать хозяйкой его сердца.

Григорий Сиятвинда (Михаил Джекович): «Авторы все время придумывают интересные коллизии, не позволяют нам, актерам, соскучиться и отдохнуть. Вот теперь, например, погружают Джековича в мир женщин. Если раньше моего героя беспокоили только проблемы отеля, то теперь ему не дают спать спокойно геометрические фигуры, которые складываются с окружающими его дамами. В общем, его ждет столько приключений, что словами не описать!»

Пока управляющий занят решением любовных задач, его вторая половинка меняет строгий костюм на платья и пучок на длинные локоны. В новых сериях София из строгой бизнесвумен превращается в женственную девушку, готовую поступиться даже своими нерушимыми принципами ради любви.

Любовной лихорадкой заболеет и фанат вечеринок Павел Аркадьевич: на этот раз в порыве страсти он может не только подставить лучшего друга, но и потерять отель.

Перемены не обойдут стороной подопечных главных героев: Дядя Боря возьмется за воспитание гастарбайтера (его сыграет один из сценаристов сериала Жаннат Керимбаев), Костя примерит на себя сразу несколько отельных должностей от беллбоя до охранника, а Даша и Юля пойдут на преступление, которое изменит жизнь не только самих горничных, но и всего отеля.

«ОТЕЛЬ ЭЛЕОН»

Жанр: комедийный сериал

Хронометраж: 24 мин.

Режиссер: Антон Маслов

Авторы сценария: Виталий Шляппо, Василий Куценко, Дмитрий Ян, Павел Данилов, Игорь Тудвасев, Аслан Гугкаев, Константин Иванов, Гарри Гупаленко, Дмитрий Крепчук, Алексей Зуенок, Жаннат Керимбаев, Аслан Сокуров, Вячеслав Зуб, Анатолий Молчанов, Андрей Агеев, Нжде Айрапетян, Кирилл Рубаненко, Татьяна Гончарова