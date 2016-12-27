Копить на новую машину придется 3 года

На новый автомобиль россияне могут накопить в среднем за 3 года и 2 месяца, подсчитали в информационно-аналитическом агентстве «Автостат».

Оговоримся, что для этого придется не есть, и не пить, а всю зарплату откладывать только на будущую покупку. И, как утверждают эксперты, в 2017 году цены на новые машины будут продолжать расти.

Исследование проводилось на основе данных за 10 месяцев 2016 года, когда средневзвешенная цена нового легкового автомобиля в нашей стране составила 1,37 миллиона рублей, а среднемесячная начисленная заработная плата достигла 35,7 тысячи рублей, сообщает Российская газета.

При этом разброс возможностей по регионам довольно велик. Быстрей всего обладателями новой машины смогут стать жители Ямало-Ненецкого автономного округа.