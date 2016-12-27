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Корм для северных оленей проверили на токсичность

14:5027 декабря 2016Просмотров: 66

Государственной ветеринарной службой Мурманской области был организован мониторинг токсичных элементов и соединений в кормовой базе северных оленей.

В   отдел химико-токсикологических и биохимических исследований доставлено 93 пробы ягеля, грибов, морских водорослей  и 10 проб воды. По ним проведено 188 исследований на наличие ртути и кадмия.

Пробы были отобраны на угодьях оленеводческих хозяйств СХПК «Тундра» и СХПК «Оленевод»  в местах выпаса оленей: кораль Полмос, р. Уйма, Лявозеро в Сосновке, Пурнач, Пантелейка, Семиостровье, Нальмозеро –Харловка и Патманьга.

Случаев выделения патогенов в поисследованных пробах не установлено.

В отделе радиобиологических  исследований  и радиологического контроля  экспресс методом на удельную активность цезия-137 и стронция-90- происследовано 16 проб кормов, проведено 34 исследования.

Превышение контрольных уровней содержания радионуклидов также не отмечено, сообщает Комитет по ветеринарии Мурманской области. 

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