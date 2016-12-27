Корм для северных оленей проверили на токсичность

Государственной ветеринарной службой Мурманской области был организован мониторинг токсичных элементов и соединений в кормовой базе северных оленей.

В отдел химико-токсикологических и биохимических исследований доставлено 93 пробы ягеля, грибов, морских водорослей и 10 проб воды. По ним проведено 188 исследований на наличие ртути и кадмия.

Пробы были отобраны на угодьях оленеводческих хозяйств СХПК «Тундра» и СХПК «Оленевод» в местах выпаса оленей: кораль Полмос, р. Уйма, Лявозеро в Сосновке, Пурнач, Пантелейка, Семиостровье, Нальмозеро –Харловка и Патманьга.

Случаев выделения патогенов в поисследованных пробах не установлено.

В отделе радиобиологических исследований и радиологического контроля экспресс методом на удельную активность цезия-137 и стронция-90- происследовано 16 проб кормов, проведено 34 исследования.

Превышение контрольных уровней содержания радионуклидов также не отмечено, сообщает Комитет по ветеринарии Мурманской области.