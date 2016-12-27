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Ледокол «Новороссийск» принят в эксплуатацию

14:3027 декабря 2016Просмотров: 63

26 декабря в Санкт-Петербурге состоялась торжественная церемония подписания приемочного акта дизель-электрического ледокола мощностью около 16 МВт  «Новороссийск».

Ледокол построен Выборгским судостроительным заводом по заказу Федерального агентства морского и речного транспорта в рамках реализации подпрограммы «Морской транспорт» Федеральной Целевой программы «Развитие транспортной системы России (2010-2020 годы)».

Заказчиком-застройщиком судна выступил ФГУП «Росморпорт». Технический проект ледокола выполнен Центральным конструкторским бюро «Балтсудопроект» — подразделением Федерального государственного унитарного предприятия «Крыловский государственный научный центр».

«Новороссийск» построен по проекту 21900М, является двухпалубным судном неограниченного района плавания с двумя полноповоротными винторулевыми колонками и  подруливающим устройством, оборудованное вертолетной площадкой, сообщает пресс-служба Федерального агентства морского и речного транспорта.

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