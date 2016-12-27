16+
"-6°
Все новости Мурманска
и Мурманской областиОн-лайн вещание8 (815-2) 400-870

Лучший друг для «солнечного ребёнка». Собака в семье с ребёнком инвалидом

20:0227 декабря 2016Просмотров: 53

От боязни собак до любви к ним. Сейчас - история североморской семьи, в которой растёт ребёнок-инвалид. Три года назад ему подарили щенка лабрадора, ставшего другом, соратником и лечением.

Три года назад маленький Макар боялся собак, а сегодня с радостью рассказывает - по утрам его будит не сигнал будильника, а пёс, который стаскивает одеяло. Ребёнок, который требует большого внимания, обрёл не няньку, как часто говорят про лабрадоров, а настоящего друга. Другого бы и не выбрал.

Макар Кургузов: «Эту хотел, «дурынду» нашу. Палочку ей бросаю, она за ней бегает и приносит».

Идея завести собаку, которая станет поддержкой в семье, была давно. Обращались в специализированный центр в Москве, но там помочь не смогли. На помощь пришли северяне - благотворительная акция «Новогоднее чудо» стала отправной точкой в новой истории Кургузовых. Так у них появилась Маня.

Анна Кургузова: «Собака нас выбрала, а не мы её.
- Сама подошла?
У меня принцип, просто ещё с далёкой юности. Если выбирать собаку, то собака должна выбирать хозяина. Я была со старшим сыном. Она сразу подошла, начала лизаться - всё, наше».

Ежегодная благотворительная акция «Новогоднее чудо» проводится с 2007 г.

Организатором этой акции выступает, Гипермаркет «Твой»! За эти 9 лет удалось исполнить тысячи детских фантазий. Малышам были переданы сотни кукол и машин, конструкторов, мягких игрушек. Принять участие в акции может любой желающий!

Сюрприз для младшего ребёнка получился и подарком старшему. Арсений осваивает кинологические премудрости, воспитывает и ухаживает за Маней.

Арсений Кургузов: «В ней самое сложное - это тренировка. Её тренировать, дрессировать - самое сложное. А так, в общем-то, легко. Кормить, ухаживать, общаться».

Самый активный член семьи - стал своеобразным центром, вокруг которого собираются все. Полюбивший четвероного друга Макар. Ищущий в себе педагогический талант Арсений и даже недавнее пополнение Ши-тцу Дуся, как рассказывает Анна - буквально виснет на лабрадоре, и старается никуда не отпускать.

Реклама
Читайте также
Полицейского из Александровска задержали сотрудники ФСБВ 2016 году предприятия вернули задержанной зарплаты на 100 млн рублейСтранички мурманской областной думы скоро появятся в социальных сетях27 декабря – День спасателя
Глава компании «Норникель» Владимир Потанин признан персоной года в сфере экологииВодитель заказного автобуса из Кандалакши в Мурманск вёз пассажиров «подшофе»На Северном флоте поднят флаг на модульном катере «Спасатель Кононенко»Запрет на продажу алкоголя лицам младше 21 года поддерживает большинство россиянОфицера александровской полиции хотят уволить за мошенничествоКопить на новую машину придется 3 года
Комментарии
До окончанияполярной ночиосталось:00:00:00:00дничасминсек
Декабрь2016
ПнВтСрЧтПтСбВс
282930123456789101112131415161718192021222324252627282930311
Предложить новостьПодать объявление в телегазетуЗаявка на прайс-листЮридическая помощьГруппа вКонтактеГруппа на Facebook
Добавить в:
Электронное периодическое издание ТВ-21 зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 11 октября 2011 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–46924. Все права защищены. Копирование материалов возможно только с активной ссылкой на сайт ТВ-21. 16+

если вы нашли ошибку в тексте, нажмите на клавиатуре клавиши ctrl+enter
© 2006 - 2016 Телекомпания ТВ-21 Мурманск, т.400-870 183010 Мурманск, ул. Генерала Журбы д. 6  