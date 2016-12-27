Лучший друг для «солнечного ребёнка». Собака в семье с ребёнком инвалидом

От боязни собак до любви к ним. Сейчас - история североморской семьи, в которой растёт ребёнок-инвалид. Три года назад ему подарили щенка лабрадора, ставшего другом, соратником и лечением.

Три года назад маленький Макар боялся собак, а сегодня с радостью рассказывает - по утрам его будит не сигнал будильника, а пёс, который стаскивает одеяло. Ребёнок, который требует большого внимания, обрёл не няньку, как часто говорят про лабрадоров, а настоящего друга. Другого бы и не выбрал.



Макар Кургузов: «Эту хотел, «дурынду» нашу. Палочку ей бросаю, она за ней бегает и приносит».



Идея завести собаку, которая станет поддержкой в семье, была давно. Обращались в специализированный центр в Москве, но там помочь не смогли. На помощь пришли северяне - благотворительная акция «Новогоднее чудо» стала отправной точкой в новой истории Кургузовых. Так у них появилась Маня.



Анна Кургузова: «Собака нас выбрала, а не мы её.

- Сама подошла?

У меня принцип, просто ещё с далёкой юности. Если выбирать собаку, то собака должна выбирать хозяина. Я была со старшим сыном. Она сразу подошла, начала лизаться - всё, наше».



Ежегодная благотворительная акция «Новогоднее чудо» проводится с 2007 г.

Организатором этой акции выступает, Гипермаркет «Твой»! За эти 9 лет удалось исполнить тысячи детских фантазий. Малышам были переданы сотни кукол и машин, конструкторов, мягких игрушек. Принять участие в акции может любой желающий!

Сюрприз для младшего ребёнка получился и подарком старшему. Арсений осваивает кинологические премудрости, воспитывает и ухаживает за Маней.



Арсений Кургузов: «В ней самое сложное - это тренировка. Её тренировать, дрессировать - самое сложное. А так, в общем-то, легко. Кормить, ухаживать, общаться».



Самый активный член семьи - стал своеобразным центром, вокруг которого собираются все. Полюбивший четвероного друга Макар. Ищущий в себе педагогический талант Арсений и даже недавнее пополнение Ши-тцу Дуся, как рассказывает Анна - буквально виснет на лабрадоре, и старается никуда не отпускать.