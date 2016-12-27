Мурманских пятиклассников посвящали в кадеты

В течение нескольких лет в 44 мурманской школе существует традиция проводить в декабре торжественный праздник «Посвящение в кадеты».

Пятиклассники, которые выбрали дальнейшее обучение в кадетских классах правоохранительной направленности, после прохождения испытательного срока получают право называться кадетами и носить специальную кадетскую форму.

Для вручения им кадетских погон руководство школы приглашает гостей и представителей мурманских правоохранительных органов.

В этом году, ребята из кадетских классов 44 школы подготовили для гостей творческие номера – песни, танцы, в том числе неповторимый кадетский вальс.

Ведущими праздника стали девятиклассники, которые стали первыми кадетами в школе, сообщает пресс-служба регионального УМВД России.

В течение пяти лет ребята были лучшими из лучших, активно принимали участие в различных мероприятиях, в том числе в Вахте памяти, в праздновании Дня Победы и других патриотических акциях.