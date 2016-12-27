На Северном флоте поднят флаг на модульном катере «Спасатель Кононенко»

Сегодня, в День спасателя Российской Федерации, в Североморске состоялась торжественная церемония подъёма флага поисково-спасательных судов ВМФ РФ на многофункциональном модульном катере «СМК-2176» проекта 23370М и присвоения ему наименования «Спасатель Кононенко».

С подъемом флага судно официально вошло в состав аварийно-спасательного отряда Северного флота.

Наименование «Спасатель Кононенко» присвоено катеру приказом Главнокомандующего Военно-морским флотом России в знак признания заслуг и увековечения памяти начальника аварийно-спасательной службы Северного флота, участника Великой Отечественной войны, капитана 1 ранга Кононенко Юрия Васильевича. Постоянным пунктом базирования катера стала главная база Северного флота город Североморск.

Церемония подъёма флага поисково-спасательных судов ВМФ РФ на «Спасателе Кононенко» прошла под руководством командующего Северным флотом вице-адмирала Николая Евменова.

Он поздравил экипаж катера со знаменательным событием и призвал быть достойными памяти старших поколений моряков-спасателей Северного флота.

В торжественном мероприятии приняли участие представители командования управления поисковых и аварийно-спасательных работ Северного флота, члены семьи капитана 1 ранга Юрия Кононенко – вдова Зоя Фёдоровна, ставшая крёстной матерью катера, сын - Геннадий Юрьевич, дочь - Наталья Юрьевна, сообщает пресс-служба Северного флота.

На церемонии присутствовали воспитанники «Североморского кадетского корпуса» из подшефного класса управления поисковых и аварийно-спасательных работ Северного флота.

Фото: АО «КАМПО»