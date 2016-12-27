На водоемах Мурманской области у нарушителей изъяли шесть орудий лова

С 19 по 25 декабря государственные инспекторы отделов государственного контроля, надзора и охраны водных биоресурсов Баренцево-Беломорского территориального управления Росрыболовства на внутренних водоемах Мурманской области провели 8 рейдов по контролю за соблюдением обязательных требований законодательства РФ в области рыболовства и сохранения водных биоресурсов.



За это время выявили семь нарушений, выписано административных штрафов на сумму 134 000 рублей, у нарушителей также изъяли шесть орудий лова, сообщает Баренцево-Беломорское территориальное управление.



