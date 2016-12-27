16+
!-10°
Все новости Мурманска
и Мурманской областиОн-лайн вещание8 (815-2) 400-870

На водоемах Мурманской области у нарушителей изъяли шесть орудий лова

11:0227 декабря 2016Просмотров: 30

С 19 по 25 декабря государственные инспекторы отделов государственного контроля, надзора и охраны водных биоресурсов Баренцево-Беломорского территориального управления Росрыболовства на внутренних водоемах Мурманской области провели  8 рейдов по контролю за соблюдением обязательных требований законодательства РФ в области рыболовства и сохранения водных биоресурсов.

За это время выявили  семь нарушений, выписано  административных штрафов на сумму 134 000 рублей, у   нарушителей также изъяли шесть орудий лова, сообщает Баренцево-Беломорское территориальное управление.

Читайте также
Справки об отсутствии судимости в праздники выдавать не будутВ Североморске возбуждено уголовное дело в отношении бывшего страхового агентаКировчанин Сергей Вотчиц привёз гран-при пятого Международного праздника плотницкого искусстваВ Кировске будут вызывать лавины
В России - день траура. В Мурманске приспущены государственные флагиМинута молчания в правительстве Мурманской областиДомой после 5 лет ремонта. Крейсер Маршал Устинов вернулся в родную базуГлавой Мурманска стал Дмитрий ФилипповГубернатор Марина Ковтун встретилась с новоселами, переехавшими в Колу из ТериберкиМарина Ковтун поздравила Дмитрия Филиппова со вступлением в должность главы города
Комментарии
До окончанияполярной ночиосталось:00:00:00:00дничасминсек
Декабрь2016
ПнВтСрЧтПтСбВс
282930123456789101112131415161718192021222324252627282930311
Предложить новостьПодать объявление в телегазетуЗаявка на прайс-листЮридическая помощьГруппа вКонтактеГруппа на Facebook
Добавить в:
Электронное периодическое издание ТВ-21 зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 11 октября 2011 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–46924. Все права защищены. Копирование материалов возможно только с активной ссылкой на сайт ТВ-21. 16+

если вы нашли ошибку в тексте, нажмите на клавиатуре клавиши ctrl+enter
© 2006 - 2016 Телекомпания ТВ-21 Мурманск, т.400-870 183010 Мурманск, ул. Генерала Журбы д. 6  