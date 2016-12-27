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Офицера александровской полиции хотят уволить за мошенничество

16:2227 декабря 2016Просмотров: 113

Следователь следственного отдела ОМВД России по ЗАТО Александровск задержан правоохранительными органами по подозрению в совершении мошенничества в отношении мурманчанки.

Старший лейтенант юстиции 1981 года рождения требовал от мурманчанки 470 тысяч рублей, обещая, в случае получения денег, не совершать определенные действия, направленные на ужесточение условий порядка отбывания наказания ее мужа, осужденного к условному лишению свободы.

При получении денег старший лейтенант юстиции был задержан сотрудниками ФСБ России.

В отношении следователя ОМВД России по ЗАТО Александровск следственными органами возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». Проводится проверка, по результатам которой старший лейтенант юстиции будет уволен из органов внутренних дел.

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