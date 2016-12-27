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Открыто голосование в конкурсе «Заповедникам и национальным паркам России 100 лет»

14:4027 декабря 2016Просмотров: 66

В фотоконкурсе было установлено 7 номинаций: «ландшафты заповедных территорий», «животные на ООПТ», «растительный мир заповедных территорий», «на страже природы», «для вас, туристы», «времена года», «в ловушке».

Фотоконкурс «Заповедникам и национальным паркам России 100 лет» проводится Минприроды России с 5 июня 2016 г.

В настоящее время открыто голосование за ранее присланные работы, оно продлится до 11 января 2017 г.

Дипломы победителей получат авторы трёх лучших фотографий, сделанных на территории государственных природных заповедников, государственных природных биосферных заповедников, национальных парков, государственных заказников Российской Федерации. Также в каждой номинации будет определена фотография, получившая абсолютное большинство баллов в конкурсе.

Фотографии, сделанные на других природных территориях, номинированы не будут.

Ознакомиться со всеми присланными работами и проголосовать можно здесь. 

Фото: Министерство природных ресурсов и экологии 

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