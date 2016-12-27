Полицейского из Александровска задержали сотрудники ФСБ

Либо заплати полмиллиона, либо муж отправится в тюрьму. Полицейский из Александровска решил нажиться на доверчивости мурманчанки, но в итоге сам попался с поличным.

Старшего лейтенанта юстиции задержали сотрудники ФСБ. На всю операцию ушли считанные секунды. Следователя уложили лицом в снег и заковали в наручники. В машине оперативники нашли меченые купюры. Всего - 470 тысяч рублей. Эту сумму он получил от мурманчанки. По версии следствия, полицейский потребовал от девушки деньги, а в противном случае пообещал отправить за решетку ее мужа, который был условно осужден.

Сейчас задержанному офицеру уже предъявили обвинение по статье «покушение на мошенничество в крупном размере». Решается вопрос об избрании меры пресечения. О дальнейшей карьере следователя лейтенант может больше не мечтать. Из полиции его уволят.