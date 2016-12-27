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Полное видео программы «Новости»

20:0027 декабря 2016Просмотров: 53

Вы не хотите читать? Вы хотите смотреть всё и сразу? Тогда эта страничка для вас. Только здесь вы найдёте полное видео программы «Новости» от 27 декабря 2016 года.

Сегодня в выпуске:

Пожары, взрывы, автоаварии - их обычные рабочие будни. Спасатели сегодня принимают поздравления с профессиональным праздником.

Служил следователем - стал мошенником. Лейтенант полиции требовал с мурманчанки деньги за свободу ее мужа.

Вот такая красота! К новому году в торговом порту гирляндами украсили 52-метровый кран.

Ёлка с насекомыми. Хвойные деревья проверяют - нет ли там чёрного ёлочного усача.

Энергетики и строители стали футболистами! В легкоатлетическом манеже состоялся турнир на кубок энергетика.

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