Вы не хотите читать? Вы хотите смотреть всё и сразу? Тогда эта страничка для вас. Только здесь вы найдёте полное видео программы «Новости» от 27 декабря 2016 года.

Сегодня в выпуске:

Пожары, взрывы, автоаварии - их обычные рабочие будни. Спасатели сегодня принимают поздравления с профессиональным праздником.

Служил следователем - стал мошенником. Лейтенант полиции требовал с мурманчанки деньги за свободу ее мужа.

Вот такая красота! К новому году в торговом порту гирляндами украсили 52-метровый кран.



Ёлка с насекомыми. Хвойные деревья проверяют - нет ли там чёрного ёлочного усача.



Энергетики и строители стали футболистами! В легкоатлетическом манеже состоялся турнир на кубок энергетика.

