Президент Путин обновил список рыбных поручений

Перечень поручений президента охватывает вопросы по распределению инвестквот, контролю за ценами на рыбу, строительству рыбных рынков, аквакультуре и любительскому рыболовству.
Владимир Путин утвердил новый перечень поручений по вопросам развития рыбохозяйственного комплекса. Часть из них относится к разрабатываемым в настоящее время подзаконным актам, определяющим механизм распределения квот для инвестиционных целей.
Правительству поручено предусмотреть требования «к инвесторам, осуществляющим производство рыбной и иной продукции из уловов водных биологических ресурсов, по наличию судов рыбопромыслового флота» и обязать инвестора «обеспечивать данные предприятия уловами водных биологических ресурсов», добытых по инвестквоте.
На рассмотрение кабмина вынесен и вопрос о целесообразности привязки распределения и закрепления инвестиционных квот к строительству рыбоперерабатывающих предприятий на территориях прибрежных субъектов России.
На таком подходе настаивали как отраслевые ассоциации, так и приморские регионы, сообщает Fishnews.
Президент также распорядился упростить порядок предоставления права на добычу водных биоресурсов для малого и среднего бизнеса. Срок исполнения поручений – до 1 марта 2017 года.