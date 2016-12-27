Президент Путин обновил список рыбных поручений

Перечень поручений президента охватывает вопросы по распределению инвестквот, контролю за ценами на рыбу, строительству рыбных рынков, аквакультуре и любительскому рыболовству.

Владимир Путин утвердил новый перечень поручений по вопросам развития рыбохозяйственного комплекса. Часть из них относится к разрабатываемым в настоящее время подзаконным актам, определяющим механизм распределения квот для инвестиционных целей.

Правительству поручено предусмотреть требования «к инвесторам, осуществляющим производство рыбной и иной продукции из уловов водных биологических ресурсов, по наличию судов рыбопромыслового флота» и обязать инвестора «обеспечивать данные предприятия уловами водных биологических ресурсов», добытых по инвестквоте.

На рассмотрение кабмина вынесен и вопрос о целесообразности привязки распределения и закрепления инвестиционных квот к строительству рыбоперерабатывающих предприятий на территориях прибрежных субъектов России.

На таком подходе настаивали как отраслевые ассоциации, так и приморские регионы, сообщает Fishnews.

Президент также распорядился упростить порядок предоставления права на добычу водных биоресурсов для малого и среднего бизнеса. Срок исполнения поручений – до 1 марта 2017 года.