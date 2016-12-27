Президент Путин оценил ущерб России от экологических проблем в 6% ВВП

Экономический ущерб России от накопления экологических проблем доходит до 6% ВВП, заявил президент Владимир Путин во вторник на заседании Госсовета по вопросам экологического развития России.

«По ряду направлений нагрузка на природу достигла критических значений. В итоге ежегодный экономический ущерб доходит до 6% ВВП, а с учетом последствий для здоровья людей - до 15%», - сказал Путин.

По его словам, каждый год в мире умирает 7-8 млн человек в результате загрязнения атмосферного воздуха и воздуха в помещениях.

«Это такие очень тяжелые, тревожные цифры. Это имеет прямое отношение к нашей стране», - отметил президент.

Он сообщил, что одной из самых острых экологических проблем, которая требует приоритетного решения, является достижение кардинального снижения выбросов вредных веществ в атмосферу, их сбросов в водоемы и в почву.

Он отметил, что это может быть решено в первую очередь за счет технологического перевооружения промышленности, внедрения наилучших доступных технологий.

«Ряд крупных компаний уже реализует свои программы по охране окружающей среды. Но мы знаем, что далеко не все предприятия уделяют этим вопросам должное внимание», - сказал Путин.

По его словам, откладывать решение экологических проблем в России уже невозможно, необходимо начинать масштабные мероприятия, иначе можно «вечно топтаться на месте», сообщает Интерфакс.

«Напомню, что наступающий год объявлен годом экологии, а экологическое направление как приоритетное заложено и в недавно утвержденной стратегии научно-технологического развития России», - сказал Путин.