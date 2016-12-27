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Сотрудниками дорожной полиции выявлено 569 нарушений ПДД за сутки

11:5027 декабря 2016Просмотров: 79

При надзоре за дорожным движением, в том числе с применением автомобилей скрытого патрулирования, за прошедшие сутки сотрудниками ГИБДД выявлено 569 нарушений Правил дорожного движения.

16 нарушений допущено пешеходами, 7 – несовершеннолетними участниками дорожного движения, за управление транспортным средством в состоянии опьянения задержаны 7 водителей.

Выявлено 12 нарушений, которые связаны с выездом на полосу встречного движения. С помощью приборов автоматической фиксации выявлено 199 нарушений ПДД. 5 водителей были задержаны за неуплату административных штрафов.

Всего было оформлено 95 столкновений с материальным ущербом (без пострадавших), сообщает пресс-служба УГИБДД УМВД России по Мурманской области.

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