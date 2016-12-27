16+
:-9°
Все новости Мурманска
и Мурманской областиОн-лайн вещание8 (815-2) 400-870

Специалисты продолжают мероприятия по регулированию численности безнадзорных животных в Мурманской области

13:4027 декабря 2016Просмотров: 82

С прошлого года Мурманская областная станция по борьбе с болезнями животных присоединилась к международной акции SpayDay. SpayDay – всемирный День кастрации и стерилизации домашних животных.

В рамках акции специалисты Мурманской областной станции по борьбе с болезнями животных проводят активную работу по популяризации стерилизации и сокращению численности безнадзорных животных.

Ежемесячно во всех лечебных подразделениях областной станции по борьбе с болезнями животных в заранее установленные дни специалисты проводят стерилизацию клинически здоровых, зарегистрированных животных, не имеющих возрастных противопоказаний и сопутствующих патологий, при этом на данный вид оперативного вмешательства установлены фиксированные цены на уровне ниже рыночных (разница достигает 30%).

За весь период проведения Дней стерилизации в регионе прооперировано 1321 животное.

Читайте также
Прогноз погоды по Мурманской области на 28 декабряКорм для северных оленей проверили на токсичностьОткрыто голосование в конкурсе «Заповедникам и национальным паркам России 100 лет»Ледокол «Новороссийск» принят в эксплуатацию
В Североморске продавец стала участником ограбления магазинаТелефонные мошенники обманули мурманчанина на 100 тысяч рублейПрезидент Путин обновил список рыбных порученийБиржи труда найдут рабочие места для сидельцев из исправительных центровВоеннослужащий избил подростка в одном из кандалакшских баровМурманских пятиклассников посвящали в кадеты
Комментарии
До окончанияполярной ночиосталось:00:00:00:00дничасминсек
Декабрь2016
ПнВтСрЧтПтСбВс
282930123456789101112131415161718192021222324252627282930311
Предложить новостьПодать объявление в телегазетуЗаявка на прайс-листЮридическая помощьГруппа вКонтактеГруппа на Facebook
Добавить в:
Электронное периодическое издание ТВ-21 зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 11 октября 2011 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–46924. Все права защищены. Копирование материалов возможно только с активной ссылкой на сайт ТВ-21. 16+

если вы нашли ошибку в тексте, нажмите на клавиатуре клавиши ctrl+enter
© 2006 - 2016 Телекомпания ТВ-21 Мурманск, т.400-870 183010 Мурманск, ул. Генерала Журбы д. 6  