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Сражения в центре Флотской столицы. В Североморске открылся чемпионат по хоккею

20:0327 декабря 2016Просмотров: 45

Новая ледовая арена в Мурманской области. На центральном стадионе Североморска залили каток. Первыми на лёд вышли хоккеисты команд Северного флота. Их встречей открылся традиционный флотский чемпионат, который проводится уже в 4 раз.

Открыл чемпионат командующий Северным флотом Николай Евменов. На новой ледовой площадке была торжественно разрезана красная ленточка. Соревнования стартовали символическим сбрасыванием.

В этом году в чемпионате принимают участие 13 команд. Это и традиционные «К-21», «Альбатрос», «Тайфун» и «Спутник», а так же дебютанты прошлого года «Ракета» и «Торос».

Николай Евменов, командующий Северным флотом: «Я желаю всем вам, как участникам команд, так и болельщикам, хорошей игры, отсутствия травм, товарищеского отношения к партнёрам по команде, а так же к противнику уважительного отношения. Ну, и побольше голов, побольше побед!»

Новый ледовый корт станет не только полем для сражений между подразделениями флота, но и подарком жителям Североморска. Между играми площадка будет открыта для массового катания. Возможность же кататься круглый год, как и тренироваться спортсменам должна появиться в будущем. Идея создания крытого стадиона, где лёд будет круглогодично, нашла поддержку на самом высоком уровне.

Николай Евменов, командующий Северным флотом: «Министром обороны она поддержана. Ожидается строительство первого в гарнизоне подводников Гаджиево. Ну, а так - летний турнир мы проводим на роликах, и полярный день нам позволяет играть». 

Игры чемпионата пройдут во всех гарнизонах - от Спутника до Алакуртти и будут длиться все новогодние праздники. Имя лучшей хоккейной команды Северного флота станет известно к середине января.

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