Странички мурманской областной думы скоро появятся в социальных сетях

Депутаты Мурманской областной думы намерены освоить освоит социальные сети. Об этом сообщил спикер регионального парламента Сергей Дубовой. Сегодня он подвел итоги работы парламента и рассказал о планах на будущий год.

Председателем думы Сергей Дубовой он стал лишь два месяца назад. За это время под его руководством прошло 5 заседаний, что не так много. Но депутаты утвердили бюджет будущего года, который вышел с профицитом. В этом году большое внимание в парламенте уделили международному сотрудничеству.

Сергей Дубовой, председатель Мурманской областной думы: «В октябре у нас прошла встреча с норвежской делегацией во главе с генконсулом Норвегии. Рассматривали вопрос о сохранении сотрудничества по всем направлениям, вопросы о патриотической работе. Так же сохранения памяти о российских воинах и норвежских патриотах как на территории Мурманской области, та и на территории северной Норвегии».

Одной из главных задач на будущий год Сергей Дубовой обозначил корректировку бюджета. Депутаты будут работать совместно с правительством области, чтобы максимально эффективно распределить средства на год. Эта работа начнётся примерно весной.

Сергей Дубовой, председатель Мурманской областной думы: «Так же со второй половины мы будем работать над планом бюджета, который мы уже приняли: 2018-2019 год. Будем работать более реально под итог 2018 году и 2019-2020 плановый год».

Сергей Дубовой отметил, что депутаты намерены освоить социальные сети. Это поможет более непосредственно общаться с избирателями.