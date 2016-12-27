Телефонные мошенники обманули мурманчанина на 100 тысяч рублей

В полицию обратился 45-летний мурманчанин с заявлением о мошенничестве.

Мужчина пояснил, что ему на телефон позвонил неизвестный и представился сотрудником банка.

Он сообщил северянину о попытке снятия денег с его банковской карты.

Под предлогом отмены этой операции неизвестный вынудил потерпевшего сообщить реквизиты банковской карты, после чего со счета мурманчанина было списано более 100 тысяч рублей.

Возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба пресс-служба УМВД России по Мурманской области.