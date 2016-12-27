16+
"-6°
Все новости Мурманска
и Мурманской областиОн-лайн вещание8 (815-2) 400-870

В 2016 году предприятия вернули задержанной зарплаты на 100 млн рублей

20:1127 декабря 2016Просмотров: 59

Сегодня в правительстве региона прошло заседание рабочей группы по социально-экономическому развитию. Одна из насущных тем, поднятых за диалогом - невыплаты долгов по заработной плате.

В этом году удалось добиться выплаты зарплаты на более чем 100 миллионов рублей у 21 организации-должника. Хотя на сегодняшний день сумма общей по региону задолженности все равно внушительная - 260 миллионов.

Ксения Зинатуллина, заместитель председателя комитета по труду и занятости населения Мурманской области: «Несмотря на существенные выплаты, уровень задолженности по заработной плате остается высоким, за последний месяц она возросла. Рост задолженности обусловлен тем, что допустили невыплату задолженности два хозяйствующих субъекта, это два предприятия, которые входят в «Спецстрой России».

Наибольшие суммы должны своим бывшим работникам предприятия, которые сейчас проходят процедуру банкротства. Например, «Ковдорслюда» и «Беломорская нефтебаза».

Реклама
Читайте также
Полицейского из Александровска задержали сотрудники ФСБСтранички мурманской областной думы скоро появятся в социальных сетях27 декабря – День спасателяГлава компании «Норникель» Владимир Потанин признан персоной года в сфере экологии
Водитель заказного автобуса из Кандалакши в Мурманск вёз пассажиров «подшофе»На Северном флоте поднят флаг на модульном катере «Спасатель Кононенко»Запрет на продажу алкоголя лицам младше 21 года поддерживает большинство россиянОфицера александровской полиции хотят уволить за мошенничествоКопить на новую машину придется 3 годаПрезидент Путин оценил ущерб России от экологических проблем в 6% ВВП
Комментарии
До окончанияполярной ночиосталось:00:00:00:00дничасминсек
Декабрь2016
ПнВтСрЧтПтСбВс
282930123456789101112131415161718192021222324252627282930311
Предложить новостьПодать объявление в телегазетуЗаявка на прайс-листЮридическая помощьГруппа вКонтактеГруппа на Facebook
Добавить в:
Электронное периодическое издание ТВ-21 зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 11 октября 2011 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–46924. Все права защищены. Копирование материалов возможно только с активной ссылкой на сайт ТВ-21. 16+

если вы нашли ошибку в тексте, нажмите на клавиатуре клавиши ctrl+enter
© 2006 - 2016 Телекомпания ТВ-21 Мурманск, т.400-870 183010 Мурманск, ул. Генерала Журбы д. 6  