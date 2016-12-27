В 2016 году предприятия вернули задержанной зарплаты на 100 млн рублей

Сегодня в правительстве региона прошло заседание рабочей группы по социально-экономическому развитию. Одна из насущных тем, поднятых за диалогом - невыплаты долгов по заработной плате.

В этом году удалось добиться выплаты зарплаты на более чем 100 миллионов рублей у 21 организации-должника. Хотя на сегодняшний день сумма общей по региону задолженности все равно внушительная - 260 миллионов.



Ксения Зинатуллина, заместитель председателя комитета по труду и занятости населения Мурманской области: «Несмотря на существенные выплаты, уровень задолженности по заработной плате остается высоким, за последний месяц она возросла. Рост задолженности обусловлен тем, что допустили невыплату задолженности два хозяйствующих субъекта, это два предприятия, которые входят в «Спецстрой России».



Наибольшие суммы должны своим бывшим работникам предприятия, которые сейчас проходят процедуру банкротства. Например, «Ковдорслюда» и «Беломорская нефтебаза».