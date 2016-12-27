В ёлках поселился чёрный усач?

Сегодня на ёлочный базар заглянули сотрудники Россельхознадзора. Ёлку хотели купить? Нет, проверить - не болеют ли привезённые сосны и ели. Я и наш оператор Сергей Ломако сегодня узнали - чем может быть опасен чёрный ёлочный усач.

Голубые ели, пихты, сосны и ёлки - в любом из этих деревьев может жить чёрный еловый усач. Жучок проникает в ствол деревьев и разрушает его. Его то следы и ищут инспекторы Россельхознадзора.



Евгения Александрова, государственный инспектор управления Россельхознадзора Мурманской области: «При большом повреждении обнаружить его достаточно просто по ходам на стволах, какие то повре6ждения, отверстия, которые указывали бы на то, что в дереве есть жизнь».



Ёлки, в которых живёт чёрный усач, для человека не опасны. Заражённые деревья, впоследствии наносят вред экологии. В этом году вредитель был обнаружен на трёх участках Кольского лесничества. Объявлять карантин не стали, но ввели жёсткий фитосанитарный контроль.



Евгения Александрова, государственный инспектор управления Россельхознадзора Мурманской области: «Мурманчане должны выбирать ёлки на сувой вкус. Либо это дорогая импортная ель, либо доступная отечественная. Фитосанитарный риск они несут одинаково. Для человека угрозу они не представляют. Просто просим быть бдительным».



Специалисты взяли образцы деревьев, теперь их отправят в Санкт-Петербург, в ветеринарную лабораторию. В этом году в наш регион съехались ёлочки со всей страны и стран ближнего зарубежья. Проверять будут всех - и хвойных россиянок и иностранок.



А это польские ёлочки. По внешнему виду они сильно отличаются от своих соотечественниц, но как и Пензенские ёлки, выращены они в специальных питомниках.



В Мурманске открыто 13 новогодних ёлочных базаров. Украсить дом к празднику можно хвойными лапками и настоящим пушистым деревом. Вот только цены разные, каждый выбирает по своему кошельку. А если вы заметили следы чёрного ёлочного усача - обратитесь в Россельхознадзор.