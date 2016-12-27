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В мончегорском городском парке открылся центр семейного и активного отдыха «Берег развлечений»

12:1327 декабря 2016Просмотров: 52

Авторы одноименного проекта - мончегорские активисты - Леонид Гнибеда и Владимир Шустров (оба - сотрудники Кольской ГМК). Они успешно прошли обучающий курс «Социальное предпринимательство», организованный компанией «Норникель» (компонент программы «Мир новых возможностей»).

Вместе с тренерами «Академии социального предпринимательства» мончегорские активисты превратили идею создания территории для активного семейного отдыха в реальный проект. Этот проект они успешно защитили на инвестиционной сессии,  сообщает kn51.ru. Как результат - беспроцентный кредит от компании на реализацию.

Строительство комплекса началось в апреле. Спустя восемь месяцев в городском парке возник комплекс с горкой, с пунктом проката летнего и зимнего инвентаря, теплым кафе… Открытие центра «Берг развлечений» стало настоящим праздником для мончегорцев.

Как говорят авторы проекта, пункт проката на «Берегу развлечений» - лишь вершина айсберга. В планах - развитие интереснейших проектов экологической направленности, креативного творчества и внутреннего туризма. Будут проложены маршруты для походов на лыжах и снегоходах, организован прокат лодок.

Проект состоялся во многом благодаря помощи волонтеров. В числе добровольных помощников - Ирина Автушина (сотрудник проектного офиса Кольской ГМК), участница программы «Комбинат добра».

На открытии центра «Берег развлечений» она отливала леденцы и выпекала блины.

Неподалеку от столов с угощениями проходил мастер-класс: волонтеры с группой любителей ажурного вырезания орудовали ножницами, а ветви деревьев вокруг них обрастали замысловатыми бумажными снежинками.
Разогревали гостей не только чаем, а еще и «Веселыми стартами», гонками на «ватрушках».


Фото сайта kn51.ru

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