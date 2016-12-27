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В Мурманске состоялся турнир по «ЧГК» на кубок главы города

20:0527 декабря 2016Просмотров: 53

В минувшие выходные в Мурманске состоялся традиционный турнир по игре «Что? Где? Когда?» на кубок главы города. Он проводился уже в седьмой раз.

В турнире приняли участие 65 команд из Мурманска и Мурманской области, всего в деловом центре «Арктика» собралось более 300 интеллектуалов, готовых сразиться за первенство. 

Почетным гостем мероприятия и ведущим игры стал знаток телевизионного клуба «Что? Где? Когда?», двукратный обладатель приза «Хрустальная сова», вице-президент Международной ассоциации клубов Александр Рубин.

Турнир прошел в четырех категориях: школьной, студенческой, корпоративной и абсолютной. Победителями в общем зачете стала команда Норманны.

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