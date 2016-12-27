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В Мурманском торговом порту 52-метровый кран нарядили как новогоднюю елку

20:0727 декабря 2016Просмотров: 53

Огромная елка высотой в 50 с лишним метров появилась в Мурманске. Она видна и со стороны залива и из города. Расположена она на территории морского торгового порта, а основной этой гигантской новогодней конструкции служит обычный портальный кран.

Наряжать один из кранов разноцветными гирляндами - давняя традиция мурманских докеров. Однако в прошлые годы из за насыщенной производственной программы в порту просто не было возможности остановить даже один из кранов.

В этом году решено было найти замену. Красота важней, а планы по разгрузке удастся выполнить и с помощью другой техники.

Этот портальный кран - ветеран Мурманского торгового, он был построен в начале 80-х годов в ГДР, сейчас он находится на капитальном ремонте и потому именно его решили превратить в новогоднюю елочку.

Нарядить гирляндами такую необычную конструкцию н е так то просто. Этим занимались в течение шести дней 16 инженеров - электромехаников. Общая длина световых шнуров составила 500 метров.

Александр Масько, генеральный директор Мурманского морского торгового порта: «Мы живем в заполярном городе, где долгая полярная ночь, которую освещает только северное сияние и огни ночного города, часть которого является порт. Вот мы считаем, что эта акция станет хорошим подарком городу, нашим портовикам, порт работает круглый день и будет приятно, что из города будет в новогоднюю ночь видна эта новогодняя елка».

С началом темного времени года Мурманский торговый порт уже сияет огнями - разноцветной иллюминацией подсвечены краны одного из грузовых районов.

В ближайшее время предполагается продолжить работу расцвечиванию территории порта - свой новый яркий облик приобретут и промышленные корпусы и другие краны.

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