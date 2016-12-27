В Мурманском торговом порту кран превратили в новогоднюю елку

Огромная елка, более пятидесяти метров в высоту, появилась в Мурманске. Она видна и со стороны залива, и из города. Елка находится на территории морского торгового порта, а основной для этой гигантской новогодней конструкции служит обычный портальный кран.

Наряжать один из кранов разноцветными гирляндами – давняя традиция мурманских докеров. Однако сделать это совсем не просто. В течение шести дней портовый кран украшали 16 работников комплекса механизации - инженеры, групповые механики и электромеханики.

Общая длина световых шнуров составила полкилометра.

Александр Масько, генеральный директор Мурманского морского торгового порта: «Мы живем в заполярном городе, где долгая полярная ночь, которую освещает только северное сияние и огни ночного города, часть которого является порт. Вот мы считаем, что эта акция станет хорошим подарком Мурманску, нашим портовикам, порт работает круглый день и будет приятно, что из города будет в новогоднюю ночь видна эта новогодняя елка».

С началом темного времени года Мурманский торговый порт уже сияет огнями - разноцветной иллюминацией подсвечены краны одного из грузовых районов.

В ближайшее время предполагается продолжить работу расцвечиванию территории порта – свой новый яркий облик приобретут и промышленные корпуса, и другие краны.

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