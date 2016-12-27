В Росгвардии Мурманской области выбрали лучшего шахматиста

В течение нескольких часов на шахматном турнире шла упорная борьба между сотрудниками подразделений Росгвардии по Мурманской области.

Всего в нем приняли участие 10 шахматистов, представляющих такие подразделения, как ОМОН, ЛРР, авиационный отряд, УВО, ОВО и управление Росгвардии.

По результатам соревнований, победу в личном зачете одержал боец ОМОНа сержант полиции Павел Гирвич.

Второе место завоевал старший лейтенант полиции Алексей Киреев — инспектор ОВО по Кольскому району. Третье место – майор полиции Александр Фолюшник инспектор центра ЛРР.

Евгений Скребецкий, начальник штаба управления Росгвардии по Мурманской области: «Это был турнир по быстрым шахматам. Продолжительность каждой партии была ограничена по времени – не более десяти минут. Такой вид проведения соревнований требует от участников собранности и быстрой реакции. Эти качества особенно необходимы нашим сотрудникам».

Такие масштабные соревнования по шахматам в управлении Росгвардии по Мурманской области проводились впервые. Данные мероприятия развивают у сотрудников концентрацию внимания, логики, памяти и раскрывают интеллектуальные и творческие способности.

По итогам турнира руководством было принято решение о ежегодном проведении таких соревнований.