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В Североморске продавец стала участником ограбления магазина

14:2027 декабря 2016Просмотров: 90

В полицию обратилась администрация магазина, расположенного по улице Советская. По словам заявителей, злоумышленник похитил более 60 тысяч рублей с использованием предмета, похожего на нож.

Продавец магазина рассказала, что неизвестный злоумышленник угрожал ей ножом и потребовал отдать ему выручку. Забрав деньги, он скрылся.

По факту было возбуждено уголовное дело. Однако в ходе оперативно-следственных действий полицейские установили, что есть основания подозревать продавца ограбленного магазина и ее знакомого в предварительном сговоре.

Молодых людей задержали. Часть похищенных денег была изъята у них и возвращена дирекции магазина.

По выявленным фактам возбуждены уголовные дела по признакам составов преступлений, предусмотренных статьями УК РФ «Кража», сообщает пресс-служба УМВД России по Мурманской области. 

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