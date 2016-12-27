В Североморске возбуждено уголовное дело в отношении бывшего страхового агента

В полицию Североморска обратились представители страховой компании. После проведения ревизии в североморском филиале компании была установлена недостача.

Сотрудниками отдела экономической безопасности и противодействия коррупции МО МВД России по ЗАТО г. Североморск и г Островной была проведена проверка, в ходе которой полицейские установили, что денежные средства страховой компании присвоила бывший ее страховой агент.

Ранее не судимая жительница Североморска 1988 года рождения, имея полномочия по оформлению страховых полисов ОСАГО, оформила 55 страховых полисов страхования автогражданской ответственности владельцев транспортных средств, получив за них от клиентов денежные средства в общей сумме около 492 тысяч рублей. Однако данные денежные средства подозреваемая в страховую компанию не передала, распорядившись ими по своему усмотрению.

Следственным отделом МО МВД России по ЗАТО г. Североморск и г. Островной в отношении жительницы Североморска возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 160 УК РФ «Присвоение или растрата». Максимальная санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет со штрафом в размере до десяти тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного.

Подозреваемой избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде, сообщает пресс-служба УМВД России по Мурманской области.



