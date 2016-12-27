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Водитель заказного автобуса из Кандалакши в Мурманск вёз пассажиров «подшофе»

17:0127 декабря 2016Просмотров: 375

При проведении рейда 25 декабря, инспекторами ДПС кандалакшской полиции был остановлен микроавтобус, водитель которого перевозил пассажиров из Кандалакши в Мурманск.

При проверке документов сотрудниками полиции был выявлен ряд нарушений действующего законодательства России, в том числе отсутствие разрешения на перевозку пассажиров и багажа легковым такси и установка трех дополнительных сидений, не отвечающих требованиям безопасности дорожного движения и не соответствующих конструкции транспортного средства.

При разбирательстве было установлено, что водитель находился в состоянии алкогольного опьянения.

На момент остановки в салоне находилось четыре пассажира, сообщает пресс-служба регионального УМВД России.

В отношении водителя возбуждено административное производство, готовятся материалы, необходимые для аннулирования транспортного средства.

Сотрудниками подразделения экономической безопасности и противодействия коррупции кандалакшской полиции в отношении собственника транспортного средства составлен административный материал за осуществление предпринимательской деятельности без лицензии.

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