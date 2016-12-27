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Военнослужащий избил подростка в одном из кандалакшских баров

12:4227 декабря 2016Просмотров: 43

Доказательства, собранные военными следователями, признаны судом достаточными для вынесения приговора бывшему военнослужащему в/части 34667 ефрейтору запаса Виктору Столярову.

Он признан виновным в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью.

Как выяснилось, вечером 26 февраля Столяров во время суточного увольнения в одном из баров в Кандалакше, испытывая неприязнь к несовершеннолетнему посетителю, причинил ему тупую травму живота.

Судом Столярову с учетом его явки с повинной, раскаяния в содеянном и добровольного возмещения потерпевшему причиненного вреда назначено наказание в виде полутора лет лишения свободы условно с испытательным сроком на 1 год, сообщает ВСУ по СФ.

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