Военнослужащий избил подростка в одном из кандалакшских баров

Доказательства, собранные военными следователями, признаны судом достаточными для вынесения приговора бывшему военнослужащему в/части 34667 ефрейтору запаса Виктору Столярову.

Он признан виновным в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью.

Как выяснилось, вечером 26 февраля Столяров во время суточного увольнения в одном из баров в Кандалакше, испытывая неприязнь к несовершеннолетнему посетителю, причинил ему тупую травму живота.

Судом Столярову с учетом его явки с повинной, раскаяния в содеянном и добровольного возмещения потерпевшему причиненного вреда назначено наказание в виде полутора лет лишения свободы условно с испытательным сроком на 1 год, сообщает ВСУ по СФ.