Жительницу Мурмашей не отпустили на собственную свадьбу в Италию из-за долгов

В отделе судебных приставов Кольского района находилось производство о взыскании с жительницы поселка Мурмаши задолженности в размере более 100 тысяч рублей.

Судебным приставом неоднократно осуществлялись выходы по адресу регистрации должницы, но дверь квартиры никто не открывал.

Оказалось, что женщина уехала в Италию. Судебным приставом было вынесено постановление о временном ограничении права выезда должника за пределы РФ.

Вскоре в отдел судебных приставов обратилась женщина. Она объяснила, что ее не выпускают в Италию, где вскоре у нее должна состояться свадьба.

Должнице ничего не оставалось, как погасить долг. Временное ограничение права выезда за пределы Российской Федерации снято, северянка смогла выехать к жениху, сообщает пресс-служба Управления ФССП России по Мурманской области.