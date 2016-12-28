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Авиацию Северного флота пополнили новейшие истребители Су-30СМ

15:3328 декабря 2016Просмотров: 22

Сегодня на Северный флот прибыла первая партия новейших многофункциональных истребителей Су-30СМ.
На аэродроме Североморск-3 состоялось построение личного состава гарнизона для встречи двух новейших истребителей, совершивших перелёт из Иркутска.

Два Су-30СМ войдут в состав отдельного корабельного истребительного авиационного полка объединения ВВС и ПВО Северного флота.

Это уникальная по своим характеристикам машина, которая сочетает в себе качества бомбардировщика, штурмовика и истребителя,  способного справляться с рядом боевых задач,  уничтожать наземные, надводные и воздушные цели.

Самолёт имеет двойной экипаж, в котором помимо пилота предусмотрен и штурман. По сравнению с другими моделями истребителей, у данного самолёта значительно увеличен радиус полёта, что расширяет возможности применения.

Справочно:

Двухместный многофункциональный сверхманевренный истребитель Су-30СМ с двигателями изменяемого вектора тяги был принят на вооружение в 2012 году.

Многоцелевые истребители Су-30СМ – одни из самых современных боевых самолетов Вооруженных сил России. С 2012 г. эти машины поставляются ВКС РФ, с 2014 – морской авиации ВМФ России.

Су-30СМ имеет массу 25 тонн, способен нести более 10 тонн ракет и бомб на 12 узлах подвески. Су-30СМ может быть вооружён современными ракетами «воздух-воздух», а также сверхзвуковыми противокорабельными ракетами Х-31.
Су-30СМ поставляет публичное акционерное общество «Научно-производственная корпорация «Иркут».

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