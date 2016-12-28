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Бывший заключенный одной из колоний Мурманской области депортирован из России

15:0228 декабря 2016Просмотров: 54

В 2015 году, проживая на территории Республики Коми, житель Белоруссии 1989 года рождения совершил кражу с причинением значительного ущерба потерпевшему.

Суд назначил ему наказание в виде лишения свободы на срок один год и три месяца.

Отбывал наказание житель ближнего зарубежья в одной из исправительных колоний Мурманской области.

В декабре истек срок его наказания. Житель Белоруссии под присмотром сотрудников управления по вопросам миграции УМВД России по Мурманской области освободился из колонии и был доставлен в специальное учреждение временного содержания иностранных граждан.

После оформления необходимых документов сотрудники мурманской полиции доставили его в один из аэропортов Москвы для депортации за пределы России.

Стоит отметить, что всего в течение 2016 года сотрудниками миграционной службы Мурманской области за пределы России было депортировано 15 иностранных граждан, освободившихся из мест лишения свободы Мурманской области.

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