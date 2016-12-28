Что вы знаете про соляные пещеры?

Кто их посещает и зачем? Почему соль может помочь в профилактике простудных заболеваний? Об этом подробнее - в следующем сюжете.

На севере детей с богатырским здоровьем не много. Климат Кольского полуострова - суров. Кроткое лето, мало солнечных дней, дожди, ветра, мороз, полярная ночь. Все это не благоприятно сказывается на детском здоровье.

Дети наши часто болеют, у них не редко бывают осложнения после перенесен6ных вирусных инфекций. Чтобы хорошенько укрепить детский организм, чтобы он стал противостоят вирусам и простудам очень важны закаливающие процедуры и профилактика. И желательно натуральными методами, близкими к природе. Один из них- посещение соляной пещеры.

Юлия Кузнецова, посетительница соляной пещеры: «Мы стали посещать регулярно детский садик, что нас, конечно, порадовало, потому что до этого, к сожалению, постоянные эти заболевания мешали регулярному посещению сада».



Подробнее о том, что такое галотерапия, в чем её преимущество и как хлорид натрия, или по-простому - соль, воздействует на организм, смотрите в программе «Наше утро» завтра в 7.15 утра. Не пропустите!