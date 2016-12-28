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И врач, и предприниматель. Как открыть свой бизнес и совместить две профессии?

20:0328 декабря 2016Просмотров: 249

От интернатуры до собственного стоматологического кабинета. Совместно с министерством развития промышленности и предпринимательства мы продолжаем цикл сюжетов о тех людях, кто решил открыть свое дело. Сегодня герой сюжета одновременно и врач, и предприниматель. Подробности у Николая Кочеткова и Бориса Савельева.

И главный врач, и основатель, и руководитель. Артур Ахмеджанов мечтал о собственном деле с тех пор как учился в университете. На пути к мечте успел поработать стоматологом в различных медицинских учреждениях Мурманска, а потом решил пора.

Артур Ахмеджанов, владелец стоматологической клиники: «Полдня я работал стоматологом в другом месте, а остальные полдня я занимался стройкой, закупал оборудование, общался с ремонтниками. Полдня стоматолог, полдня строитель… полдня закупщик, полдня юрист, полдня кадровик».

Процесс шел не быстро. Два года от начала ремонтных работ до открытия. По задумке Артура стоматология должна быть уютной и домашней. Это он и воплотил в жизнь.

Артур Ахмеджанов, владелец стоматологической клиники: «Все даже не понимают, что зашли в стоматологию, а только когда уже заводишь в лечебный кабинет, тогда уже понятно, что это какое-то медицинское учреждение».

Все стоматологическое оборудование в кабинете современное и технологичное. Здесь также есть рентген, визиограф и микроскоп для операций. В рамках государственной финансовой поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства клиника получила от региона грант - 500 тысяч рублей.

Артур Ахмеджанов, владелец стоматологической клиники: «Нам как раз не хватало на закупку какого-то последнего оборудования, чтобы пролицензироваться. Грант как раз нам очень помог в закупке этого оборудования».

Олег Костенко, заместитель министра развития промышленности и предпринимательства Мурманской области: «Мы реализуем довольно широкий спектр поддержки, прямая финансовая поддержка в виде грантов, субсидий, на возмещение части затрат по кредитным и лизинговым договорам. Эти меры пользуются довольно-таки большой популярностью, потому что деньги являются бесплатными и невозвратными».

Артур Ахмеджанов в клинике занимается не только руководством, он также главный врач. Знает всех пациентов и работает над решением любой проблемы.

Артур Ахмеджанов, владелец стоматологической клиники: «Пациент, когда к нам приходит, мы стараемся оказать ему комплексную реабилитацию. Мы и протезируем, и занимаемся имплантацией, и лечением, и ортодонтией и он у какого-то одного врача не остается. Я, конечно же, не могу все сам сделать».

Сейчас коллектив клиники Артура Ахмеджанова состоит из 13 человек. 5 из них врачи, которые работают посменно. За 9 месяцев работы обслужили более 400 пациентов. Для только что открывшейся клиники, считает Артур, это отличный результат. Стоматология работает, а это значит, что улыбающихся людей на улицах Мурманска будет больше.

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