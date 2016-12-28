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Каникулы с пользой

11:1328 декабря 2016Просмотров: 5

Сегодня стартовала смена детских оздоровительных лагерей с дневным пребыванием на базе мурманских школ и гимназий. В них отдохнут более тысячи мурманских школьников.

Лагеря организованы в 11 образовательных учреждениях: школах №№ 5, 21,43,44,56,58, прогимназии № 61, гимназиях №№ 2,5,6, лицее № 2.  В течение  предновогодней оздоровительной смены ребят  ждут увлекательные праздничные мероприятия, экскурсии, походы в театры и кино.

– Путевка в лагерь обошлась родителям в 250 рублей. Особое внимание уделяется питанию детей, – рассказала начальник отдела воспитания и дополнительного образования комитета по образованию администрации города Мурманска Людмила Ананьина.   – Одно дело, когда ребенок сидит дома в одиночестве, и совсем другое – когда проводит время в общении со сверстниками, с пользой и удовольствием.

Кроме того, более 60 мурманских школьников проведут зимние   каникулы в оздоровительном лагере «Гандвиг» и  санаториях «Изовела» и «Лапландия».  

Работа оздоровительных лагерей продлится до 31 декабря.


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