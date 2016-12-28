Кольская АЭС: состоялись общественные слушания по материалам обоснования лицензии «Эксплуатация энергоблока № 3 Кольской АЭС на мощности реакторной установки 107 % от номинальной»

27 декабря 2016 года в городе Полярные Зори состоялись общественные слушания по материалам обоснования лицензии на осуществление деятельности в области использования атомной энергии «Эксплуатация энергоблока № 3 Кольской АЭС на мощности реакторной установки 107 % от номинальной».

В мероприятии приняли участие специалисты «Атомэнергопроекта» г. Санкт-Петербурга, АО «Концерн Росэнергоатом», работники Кольской АЭС, представители органов местного самоуправления, Общественного совета по вопросам безопасного использования атомной энергии в Мурманской области, общественных и экологических организаций. Всего в общественных слушаниях приняли участие 228 человек.

Как отметил заместитель губернатора Мурманской области Евгений Никора, многолетняя планомерная деятельность по повышению безопасности, грамотная экологическая политика, активная модернизация предприятия и поддержка общественности позволили Кольской АЭС увеличить мощность энергоблоков атомной станции, что имеет огромное значение для арктической зоны России.

Прошедшие слушания стали логическим итогом общественного диалога по теме воздействия Кольской АЭС на окружающую среду (ОВОС) при эксплуатации энергоблока № 3 на мощности реакторной установки 107%. 22 октября 2016 года в Полярных Зорях успешно прошли общественные слушания по предварительным материалам ОВОС. В целом процедура ОВОС продолжается на Кольской АЭС с 2015 года.

«Наша задача – обеспечить эксплуатацию энергоблоков в соответствии с проектом: надежно, безопасно, устойчиво, – отметил директор Кольской АЭС Василий Омельчук. Необходимые для этого технологии, знания, опыт и персонал у нас есть. Работа на повышенном уровне мощности теперь уже двух энергоблоков - № 3 и № 4 - будет способствовать повышению надежности энергообеспечения Мурманской области и Карелии, повысит привлекательность для потенциальных инвесторов, способных развивать энергоемкие производства. Существующие предприятия смогут расширить действующие производственные мощности, появится возможность снижения стоимости электроэнергии».

Повышение мощности энергоблока № 3 стало возможным благодаря выполненным работам в рамках реализации отраслевой программы модернизации и повышения безопасности энергоблоков. В 2013 году успешно проведены динамические испытания энергоблока, исследования поведения активной зоны в разных режимах, проверка вибрационных характеристик оборудования, сепарационные испытания парогенераторов. Кольская АЭС получила лицензию Ростехнадзора на опытно-промышленную эксплуатацию».

По итогам общественных обсуждений не позднее 10 дней будет составлен протокол. Любой участник слушаний вправе ознакомиться с протоколом в течение 5 дней со дня его составления по адресу: г. Полярные Зори, ул. Пушкина д. 22, Информационный центр Кольской АЭС.

По завершении общественных слушаний материалы обоснования лицензии будут направлены на государственную экологическую экспертизу.



Комментарии экспертов



Майоров Алексей Петрович, первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по экономической политике:

- На примере Кольской АЭС, реализовавшей мероприятия по повышению мощности энергоблоков № 3 и № 4, мы видим высокий научный, инженерный потенциал атомной отрасли России. Это позволяет стране находиться среди мировых лидеров инновационного развития ядерных технологий. Увеличение мощности генерирующего оборудования АЭС с сохранением высокого уровня безопасности без значительных капитальных затрат – один из индикаторов такого лидерства.

В проекте применены самые совершенные активные и пассивные системы безопасности. Он соответствует всем требованиям природоохранного законодательства и нормативных документов, действующих в России, а также рекомендациям МАГАТЭ. Безопасность при повышении мощности энергоблока для населения и окружающей среды подтверждена в рамках проведения ОВОС.

Чернышенко Игорь Константинович, член Комитета Совета Федерации по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера:

- На сегодня в портфеле Госкорпорации «Росатом» находятся проекты 36 энергоблоков АЭС в Европе, на Ближнем Востоке, в Юго-Восточной Азии, Африке. И, как уже было заявлено, «Росатом» планирует нарастить десятилетний портфель экспортных заказов до 137 млрд долларов ( по итогам 2015 года этот показатель, как вы помните, составлял около 110 млрд долларов). Мощное строительство ведется и на российских площадках: в Воронежской, Ростовской, Курской областях. В этом году пущен в промышленную эксплуатацию энергоблок на быстрых нейтронах в Свердловской области.

Такие объемы возможны только для настоящих профессионалов, умеющих конвертировать современные технологические достижения, инновационные подходы в развитие отрасли. Повышение мощности энергоблоков, наряду с использованием запасов их прочности, – пример конвертации такого рода. Причем Кольская АЭС пошла по этому пути одной из первых.

Обязательным условием выполнения всех программ в атомной отрасли является соблюдение предприятиями «Росатома» и Концерна «Росэнергоатом» всех требований федерального законодательства. Повышение мощности энергоблоков, в том числе и на Кольской АЭС, полностью соответствует и самым жестким международным требованиям, что позволяет открывать новые горизонты развития.

Алексей Веллер, член Комитета Государственной Думы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству:

Увеличение мощности – это увеличение выработки, а увеличение товарной продукции ведет к росту налогов, перечисляемых в бюджеты всех уровней.

В 2015 году в региональный и местный бюджеты Кольская АЭС перечислила более 1,5 млрд. рублей. И, судя по предварительным итогам, в 2016 году вклад атомной станции в формирование бюджетов также будет существенным.

Чего хочет потребитель? Чтобы цена за киловатт-час была низкой. Сегодня цена на электроэнергию в Мурманской области – самая низкая в первой ценовой зоне. Для населения она находится в пределах 2 рублей за киловатт-час. Вклад Концерна в эту цену – около 40%. Понятно, что напрямую ни Концерн, ни атомная станция не могут влиять на цену для конечного потребителя. Но они могут снижать себестоимость электроэнергии, а значит – уменьшать свою часть в тарифе.

Примечательно, что атомщики делают это элегантно – они полагаются не только на консервативный подход к запасу прочности энергоблока, заложенный при сооружении, но и на инновации. Увеличение мощности всегда сопровождается модернизацией, что еще больше увеличивает безопасность энергоблоков.

Первыми по пути повышения установленной мощности пошли Балаковская, Калининская, Ростовская и Кольская атомные станции. Причем планируемый максимум не превысил 107%.

Наши зарубежные коллеги действуют решительнее: на АЭС «Ловиза» (Финляндия) тепловая мощность энергоблоков увеличена до 111%, на АЭС «Пакш» (Венгрия) - до 108%. А в ряде европейских стран и США мощность энергоблоков доведена до 110 - 120%.

Увеличение масштабов производства электроэнергии на действующих АЭС, рост их общей экономичности при безопасной и надежной эксплуатации – одна из главных задач перспективного развития атомной энергетики России в рамках Энергетической стратегии на период до 2020 года.



Кольская АЭС является филиалом АО «Концерн Росэнергоатом». Станция расположена в 200 км к югу от г. Мурманска на берегу озера Имандра. Вырабатывает около 60% электроэнергии Мурманской области. В эксплуатации находятся 4 энергоблока с реактором типа ВВЭР, мощностью 440 МВт каждый. Кольская АЭС является поставщиком электроэнергии для Мурманской области и Карелии.

Оперативная информация о радиационной обстановке вблизи АЭС России и других объектов атомной отрасли представлена на сайте www.russianatom.ru





