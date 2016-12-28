Марина Ковтун приняла участие в заседании, посвящённом экологическому развитию России

Президент России Владимир Путин провел заседание Государственного совета по вопросу «Об экологическом развитии Российской Федерации в интересах будущих поколений».



Заседание Госсовета официально дало старт Году экологии в России, указ о проведении которого был подписан главой государства.

На заседании рассмотрены роль и место России в решении глобальных экологических проблем, основные задачи долгосрочного экологически устойчивого развития страны, такие как снижение рисков деградации окружающей среды и исчерпания природных ресурсов, ликвидация накопленного экологического вреда, внедрение современных чистых технологий на производстве, снижение выбросов вредных веществ.

В работе Государственного совета приняла участие губернатор Мурманской области Марина Ковтун.

В регионе в рамках Года экологии будет реализовано более 100 экологических проектов. Так, планируется, что в 2017 году откроется мусоросортировочный комплекс и полигон твердых коммунальных отходов для нужд северной части региона.

В практическую стадию перейдут работы по очистке Кольского залива от несанкционированных свалок судов. Начнется работа над созданием учебно-тренажерного центра экологической компетенции. Он будет готовить персонал аварийно-спасательных формирований, в частности, для предупреждения и ликвидации возможных разливов нефти и нефтепродуктов.

В 2017 году в Мурманской области продолжится создание инфраструктуры для развития экологического туризма на территориях заказника «Сейдъявврь» и природного парка «Полуострова Рыбачий и Средний».