Молодая мурманчанка отправилась на 10 лет в колонию за наркотики

Мурманский суд огласил приговор в отношении Анны Тихонюк, 1992 года рождения.

Как стало известно, Тихонюк дважды продала наркотики в августе на территории Ленинского округа Мурманска, в крупном размере, а также незаконно приобрела и хранила без цели сбыта наркотики, в особо крупном размере.

Суд, с учетом заключения гособвинения, принимая во внимание привлечение к уголовной ответственности впервые, назначил Тихонюк наказание ниже низшего предела.

Мурманчанке назначено наказание в виде 10 лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.