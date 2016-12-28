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Молодая мурманчанка отправилась на 10 лет в колонию за наркотики

12:4628 декабря 2016Просмотров: 108

Мурманский суд огласил приговор в отношении Анны Тихонюк, 1992 года рождения.

Как стало известно, Тихонюк дважды продала наркотики в августе на территории Ленинского округа Мурманска, в крупном размере, а также незаконно приобрела и хранила без цели сбыта наркотики, в особо крупном размере.

Суд, с учетом заключения гособвинения, принимая во внимание привлечение к уголовной ответственности впервые, назначил Тихонюк наказание ниже низшего предела.

Мурманчанке назначено наказание в виде 10 лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

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