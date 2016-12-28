Мурманчане смогут получить весь комплекс медицинских услуг в новогодние праздники

В новогодние праздники мурманчане смогут получить весь комплекс медицинских услуг, в том числе – стоматологических, в учреждениях здравоохранения.

Амбулаторно-поликлинические учреждения (подразделения):

- 1, 3, 5, 7 и 8 января 2017 года - выходные праздничные дни;

- 2, 4 и 6 января 2017 года - работа амбулаторно-поликлинических учреждений (подразделений) с 09.00 до 15.00, прием вызовов на дом с 09.00 до 12.00.

Детские поликлиники:

- 1, 3, 5, 7 и 8 января 2017 года - выходные праздничные дни;

- 2, 4 и 6 января 2017 года - работа поликлиник с 09.00 до 15.00, прием

вызовов на дом с 09.00 до 12.00.

Женские консультации:

- 1, 3, 5, 7 и 8 января 2017 года - выходные праздничные дни;

- 2, 4 и 6 января 2017 года - работа женских консультаций с 09.00 до 14.00.

Стоматологическая служба в городе Мурманске:

- 2 января - Мурманская областная стоматологическая поликлиника с 09.00 до 15.00;

- 3 января - Мурманская городская стоматологическая поликлиника №1: детское стоматологическое отделение (ул. Софьи Перовской, 8), стоматологическое отделение № 2 (пр. Героев-североморцев, 56), с 09.00 до 15.00;

- 4 января - Мурманская городская поликлиника № 7 (стоматологическое отделение) с 09.00 до 15.00;

- 5 января - Мурманская городская стоматологическая поликлиника № 1 (стоматологическое отделение № 1 (пр. Ленина, 78) с 09.00 до 15.00;

- 6 января - Мурманская городская поликлиника № 4 (стоматологическое отделение) с 9:00 до 15:00, Мурманская городская стоматологическая поликлиника № 1 (детское стоматологическое отделение) с 9:00 до 15:00;

- 1, 7 и 8 января - травмпункт Мурманской городской поликлиники № 1 (ул. Шмидта, 41/9) в дневное время с 09:00 до 15:00, в ночное время - ежедневно с 22:00 до 06:00.