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Мурманчанина ударили бутылкой по голове и отобрали у него телефон

16:2428 декабря 2016Просмотров: 76

В полицию поступило сообщение от жителя Мурманска 1994 года рождения о том, что неизвестный в вечернее время на улице в Ленинском округе ударил его по голове стеклянной бутылкой и, угрожая ножом, отобрал у него мобильный телефон стоимостью 7 тысяч рублей.

Молодой человек описал полицейским злоумышленника.

По составленной ориентировке сотрудниками патрульно-постовой службы спустя непродолжительное время на одной из мурманских улиц был задержан похожий по приметам мужчина и доставлен в полицию

Неоднократно судимый безработный житель Мурмашей 1981 года рождения признался в совершении преступления.

Похищенное имущество он успел продать на улице незнакомцу, так как ему нужны были деньги на спиртное.

В отношении 35-летнего северянина возбуждено уголовное дело по статье «Разбой», сообщает пресс-служба регионального УМВД России.

Теперь подозреваемому грозит до 10 лет колонии.

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