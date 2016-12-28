Мурманчанина ударили бутылкой по голове и отобрали у него телефон

В полицию поступило сообщение от жителя Мурманска 1994 года рождения о том, что неизвестный в вечернее время на улице в Ленинском округе ударил его по голове стеклянной бутылкой и, угрожая ножом, отобрал у него мобильный телефон стоимостью 7 тысяч рублей.

Молодой человек описал полицейским злоумышленника.

По составленной ориентировке сотрудниками патрульно-постовой службы спустя непродолжительное время на одной из мурманских улиц был задержан похожий по приметам мужчина и доставлен в полицию

Неоднократно судимый безработный житель Мурмашей 1981 года рождения признался в совершении преступления.

Похищенное имущество он успел продать на улице незнакомцу, так как ему нужны были деньги на спиртное.

В отношении 35-летнего северянина возбуждено уголовное дело по статье «Разбой», сообщает пресс-служба регионального УМВД России.

Теперь подозреваемому грозит до 10 лет колонии.