Мурманчанину предъявлено обвинение в сбыте поддельных пятитысячных купюр

В конце лета в полицию Мурманска стали поступать обращения от сотрудников банков, что у них стали появляться поддельные пятитысячные купюры.

Деньги были изъяты сотрудниками полиции и направлены на экспертизу, в ходе которой эксперты-криминалисты установили, что все купюры изготовлены одинаковым способом.

Сотрудниками отдела экономической безопасности и противодействия коррупции установлено, что распространением фальшивых денежных средств занимается ранее судимый житель Мурманска 1978 года рождения.

Злоумышленник был задержан полицейскими в поселке Зеленоборский на автомобиле. При себе он имел 18 поддельных купюр, которые он вез в Мурманск для распространения.

Он признался в совершении противоправного деяния и рассказал, что по пути в Мурманск он успел сбыть две фальшивые пятитысячные купюры на территории Республики Карелия.

По данному факту в отношении жителя Мурманска следственной частью следственного управления УМВД России по Мурманской области возбуждено уголовное дело «Изготовление, хранение, перевозка или сбыт поддельных денег или ценных бумаг».

Злоумышленнику предъявлено обвинение в незаконном сбыте поддельных денежных средств. В ходе следственных действий он признался еще в 7 фактах сбыта фальшивых купюр той же серии, которые он совершил до момента задержания полицейскими.

Максимальная санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 8 лет. В настоящее время обвиняемый находится под арестом, сообщает пресс-служба УМВД России по Мурманской области.



