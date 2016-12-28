16+
!-3°
Все новости Мурманска
и Мурманской областиОн-лайн вещание8 (815-2) 400-870

Мурманчанину предъявлено обвинение в сбыте поддельных пятитысячных купюр

10:3328 декабря 2016Просмотров: 61

В конце лета в полицию Мурманска стали поступать обращения от сотрудников банков, что у них стали появляться   поддельные пятитысячные купюры.

Деньги  были изъяты сотрудниками полиции и направлены на экспертизу, в ходе которой эксперты-криминалисты установили, что все купюры изготовлены одинаковым способом.

Сотрудниками отдела экономической безопасности и противодействия коррупции  установлено, что распространением фальшивых денежных средств занимается ранее судимый житель Мурманска 1978 года рождения.

Злоумышленник был задержан полицейскими в поселке Зеленоборский на автомобиле. При себе он имел 18 поддельных купюр, которые он вез в Мурманск для распространения.

Он признался в совершении противоправного деяния и рассказал, что по пути в Мурманск он успел сбыть две фальшивые пятитысячные купюры на территории Республики Карелия.

По данному факту в отношении жителя Мурманска следственной частью следственного управления УМВД России по Мурманской области возбуждено уголовное дело «Изготовление, хранение, перевозка или сбыт поддельных денег или ценных бумаг».

Злоумышленнику предъявлено обвинение в незаконном сбыте поддельных денежных средств. В ходе следственных действий он признался еще в 7 фактах сбыта фальшивых купюр той же серии, которые он совершил до момента задержания полицейскими.

Максимальная санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 8 лет. В настоящее время обвиняемый находится под арестом, сообщает пресс-служба УМВД России по Мурманской области.

Читайте также
Каникулы с пользойУченые подсчитали и взвесили всех мигрирующих насекомыхТела еще двух погибших обнаружены в районе крушения Ту-154«Норникель» купит у госкорпорации «Ростех» медесодержащее сырье
Полицейского из Александровска задержали сотрудники ФСБВ 2016 году предприятия вернули задержанной зарплаты на 100 млн рублейСтранички мурманской областной думы скоро появятся в социальных сетях27 декабря – День спасателяГлава компании «Норникель» Владимир Потанин признан персоной года в сфере экологииВодитель заказного автобуса из Кандалакши в Мурманск вёз пассажиров «подшофе»
Комментарии
До окончанияполярной ночиосталось:00:00:00:00дничасминсек
Декабрь2016
ПнВтСрЧтПтСбВс
282930123456789101112131415161718192021222324252627282930311
Предложить новостьПодать объявление в телегазетуЗаявка на прайс-листЮридическая помощьГруппа вКонтактеГруппа на Facebook
Добавить в:
Электронное периодическое издание ТВ-21 зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 11 октября 2011 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–46924. Все права защищены. Копирование материалов возможно только с активной ссылкой на сайт ТВ-21. 16+

если вы нашли ошибку в тексте, нажмите на клавиатуре клавиши ctrl+enter
© 2006 - 2016 Телекомпания ТВ-21 Мурманск, т.400-870 183010 Мурманск, ул. Генерала Журбы д. 6  