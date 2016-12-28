16+
!-3°
Все новости Мурманска
и Мурманской областиОн-лайн вещание8 (815-2) 400-870

На центральной площади Мончегорска припарковались сани Деда Мороза

11:2128 декабря 2016Просмотров: 59

Город готовится к Новому году и вновь получает подарки от Кольской ГМК. На центральной площади закончили установку двух арт-объектов, это знак «Я люблю Мончегорск» и олени, запряженные в сани Деда Мороза, сообщает kn51.ru.

В Кольской ГМК давно уже стало доброй традицией делать новогодние подарки городам, где действуют ее предприятия: всевозможные светодиодные украшения, горки, праздничные арт-объекты...

В Мончегорске, Заполярном и Никеле переливаются разноцветными огоньками светодиодные арки, украшения на столбах освещения, консоли, гирлянды... Радуют взрослых горки и новогодние арт-объекты.
А вместе с ними - снежные фигуры и сооружения, создаваемые участниками программы корпоративного волонтерства КГМК «Комбинат добра».

- Мы благодарны Кольской ГМК за поддержку нашей идеи установить арт-объект в виде оленей с санями. Их установили на центральной площади возле гостиницы «Лапландия», - рассказал Kn51 заместитель главы администрации Мончегорска Владимир Ливдан. - Знак «Я люблю Мончегорск» - это тоже подарок компании. Его разместили слева от Городского центра культуры, возле парка. Место установки мончегорцы выбирали сами, путем голосования.

Установкой двух арт-объектов занимались специалисты компании «Русский лед». В Мончегорске они не впервые. В прошлом году монтировали на городской площади деревянную горку, подаренную компанией.

Как рассказал Kn51 технический директор компании Евгений Куликов, арт-объекты «Я люблю Мончегорск» и олени с санями выполнены из стеклопластика. Это высокопрочный композитный материал, рассчитанный на эксплуатацию при температурных режимах от плюс 50 до минус 50 градусов Цельсия. Они легко монтируются и демонтируются и могут использоваться много лет.

Специалисты этой компании продолжают предновогоднюю подготовку: на центральной площади мончегорской промплощадки КГМК - напротив здания управления смониторвали 8-метровую елку. По завершении монтажа ее нарядили в яркие гирлянды.


Фото сайта kn51.ru

Читайте также
Молодая мурманчанка отправилась на 10 лет в колонию за наркотикиОколо 130 тысяч рублей похитили мошенники у жителей Мурманской областиКольская АЭС: состоялись общественные слушания по материалам обоснования лицензии «Эксплуатация энергоблока № 3 Кольской АЭС на мощности реакторной установки 107 % от номинальной»Мурманчан приглашают на «Мандариновый забег»
Каникулы с пользойМурманчанину предъявлено обвинение в сбыте поддельных пятитысячных купюрУченые подсчитали и взвесили всех мигрирующих насекомыхТела еще двух погибших обнаружены в районе крушения Ту-154«Норникель» купит у госкорпорации «Ростех» медьсодержащее сырьеПолицейского из Александровска задержали сотрудники ФСБ
Комментарии
До окончанияполярной ночиосталось:00:00:00:00дничасминсек
Декабрь2016
ПнВтСрЧтПтСбВс
282930123456789101112131415161718192021222324252627282930311
Предложить новостьПодать объявление в телегазетуЗаявка на прайс-листЮридическая помощьГруппа вКонтактеГруппа на Facebook
Добавить в:
Электронное периодическое издание ТВ-21 зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 11 октября 2011 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–46924. Все права защищены. Копирование материалов возможно только с активной ссылкой на сайт ТВ-21. 16+

если вы нашли ошибку в тексте, нажмите на клавиатуре клавиши ctrl+enter
© 2006 - 2016 Телекомпания ТВ-21 Мурманск, т.400-870 183010 Мурманск, ул. Генерала Журбы д. 6  