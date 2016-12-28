На центральной площади Мончегорска припарковались сани Деда Мороза

Город готовится к Новому году и вновь получает подарки от Кольской ГМК. На центральной площади закончили установку двух арт-объектов, это знак «Я люблю Мончегорск» и олени, запряженные в сани Деда Мороза, сообщает kn51.ru.

В Кольской ГМК давно уже стало доброй традицией делать новогодние подарки городам, где действуют ее предприятия: всевозможные светодиодные украшения, горки, праздничные арт-объекты...

В Мончегорске, Заполярном и Никеле переливаются разноцветными огоньками светодиодные арки, украшения на столбах освещения, консоли, гирлянды... Радуют взрослых горки и новогодние арт-объекты.

А вместе с ними - снежные фигуры и сооружения, создаваемые участниками программы корпоративного волонтерства КГМК «Комбинат добра».

- Мы благодарны Кольской ГМК за поддержку нашей идеи установить арт-объект в виде оленей с санями. Их установили на центральной площади возле гостиницы «Лапландия», - рассказал Kn51 заместитель главы администрации Мончегорска Владимир Ливдан. - Знак «Я люблю Мончегорск» - это тоже подарок компании. Его разместили слева от Городского центра культуры, возле парка. Место установки мончегорцы выбирали сами, путем голосования.



Установкой двух арт-объектов занимались специалисты компании «Русский лед». В Мончегорске они не впервые. В прошлом году монтировали на городской площади деревянную горку, подаренную компанией.

Как рассказал Kn51 технический директор компании Евгений Куликов, арт-объекты «Я люблю Мончегорск» и олени с санями выполнены из стеклопластика. Это высокопрочный композитный материал, рассчитанный на эксплуатацию при температурных режимах от плюс 50 до минус 50 градусов Цельсия. Они легко монтируются и демонтируются и могут использоваться много лет.

Специалисты этой компании продолжают предновогоднюю подготовку: на центральной площади мончегорской промплощадки КГМК - напротив здания управления смониторвали 8-метровую елку. По завершении монтажа ее нарядили в яркие гирлянды.



Фото сайта kn51.ru



