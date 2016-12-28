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На время проведения новогодних праздников в Мурманске перекроют движение транспорта

15:5328 декабря 2016Просмотров: 78

В целях обеспечения безопасности дорожного движения и охраны общественного  порядка во время проведения на территории города Мурманска праздничных новогодних мероприятий, посвященных встрече Нового 2017 года и празднованию Рождества Христова, с 31 декабря 2016 года до 1 января  2017 года будет запрещено движение и парковка транспортных средств:

- по ул. Ленинградской (от ул. Воровского до ул.Профсоюзов) с 00.00  31 декабря до 07:00  01 января;
- на площади перед зданием «ГДЦ «Меридиан», с 00.00  31 декабря до 07.00  01 января;
- по ул. Воровского (от ул. Коминтерна до пр. Ленина) с 23.00  31 декабря года до 07.00  01 января.

С 18.00 06 января до 06.00 07 января  будет запрещено движение и парковка всех видов транспорта:

- по ул. Зеленой;
- по пер. Терскому (от ул. Карла Либкнехта до дома № 6 по ул. Пищевиков);
- по Верхне-Ростинскому шоссе (от Спасо-Преображенского Морского кафедрального собора до пр.Г.Североморцев);
- по ул. Торцева.

На указанных участках дорог будут выставлены временные дорожные знаки и посты регулирования дорожного движения.

Во избежание недоразумений просим жителей областного центра и гостей столицы убрать свой автотранспорт с освобождаемых для проведения мероприятий мест, планировать маршруты передвижения и посещения праздничных мероприятий с учетом вышеуказанных ограничений и, по возможности, предпочесть общественный транспорт.

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