Неоплаченные коммунальные платежи, счета за связь и налоги теперь будут списывать с банковских карт должников

Верховный суд принял постановление о приказном порядке взыскания долгов за жилье и телефон.

В новом году тысячи граждан могут столкнуться с ситуацией: с их зарплатных карточек или других банковских счетов спишут деньги за неоплаченные когда-то коммуналку, связь, налоги.

Хорошая новость: долги перестанут давить. А в том, что их надо было отдавать, нет сомнений.

Плохая новость: при такой процедуре списывания долга возможны ошибки, когда человеку завысят счета. Поэтому нововведение потребует от человека особой бдительности.

Пленум Верховного суда России принял постановление, разъясняющее тонкости приказного производства, сообщает Российская газета.

Это ускоренная процедура для бесспорных ситуаций. Летом был принят закон, разрешающий взыскивать в приказном порядке коммунальные платежи, а также долги за телефонную связь.