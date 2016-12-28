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«Норникель» купит у госкорпорации «Ростех» медесодержащее сырье

09:4628 декабря 2016Просмотров: 67

ПАО «ГМК «Норильский никель» (далее – «Норникель» или «Компания») заключило сделку по приобретению у ГК «Ростех» (далее – «Ростех» или «Корпорация») медесодержащего сырья, в состав которого входят цветные и драгоценные металлы, прогнозным объемом 1,5 млн тонн.

Сумма сделки составит порядка 67,5 млрд рублей. Совет директоров «Норникеля» подтвердил целесообразность покупки сырья с учетом того, что сделка соответствует внутренним нормам рентабельности, применяемым к коммерческим проектам.

В 2016 году распоряжением правительства РФ медесодержащее сырье, находившееся с 1980-х гг. на ответственном хранении в Норильском промышленном районе (сейчас – в Заполярном филиале «Норникеля»), было передано единовременным имущественным взносом Российской Федерации в «Ростех».

«Норникель» планирует переработать указанное сырье на собственных производственных мощностях и реализовать в виде готовой продукции через свою сбытовую сеть в течение нескольких лет. Объемы готовой продукции, которые компания планирует получить при переработке данного сырья, включены в ранее опубликованные производственные прогнозы на 2017-2018 гг.

Оплата Госкорпорации «Ростех» будет осуществляться несколькими, примерно равными, траншами в течение четырех лет – по мере переработки сырья и реализации продукции компанией.

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