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Около 130 тысяч рублей похитили мошенники у жителей Мурманской области

12:1028 декабря 2016Просмотров: 41

В отдел полиции № 2 УМВД России по Мурманску обратился 43-летний житель города с заявлением о совершении в отношении него мошеннических действий.

Северянин рассказал, что на сайте в сети Интернет он нашел объявление о продаже запчастей для автомобиля «БМВ». В счет оплаты заказа он перевел денежные средства в сумме 46 тысяч рублей. Через указанное время товар северянину так и не пришел, а страница в сети Интернет оказалась заблокирована.

Аналогичным образом лишились своих денег еще двое жителей области. 54-летний житель города Апатиты перевел злоумышленник более 34 тысяч рублей в счет оплаты за прицеп, а 32-летний житель Александровска перевел 40 тысяч рублей за лодку ПВХ.

19-летний житель Кандалакши и 24-летняя жительница областного центре перевели мошенникам в общей сложности 8500 рублей. Злоумышленники, взломав аккаунты родственников в социальных сетях, направили пострадавшим сообщения с просьбой о переводе денежных средств. Лишь после перевода денег северяне связывались с родственниками и выясняли, что они с такими просьбами к ним не обращались.

По фактам мошенничеств возбуждены уголовные дела, сообщает пресс-служба УМВД России по Мурманской области.

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