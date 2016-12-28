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Открылась вакансия туриста с зарплатой в 150 тысяч рублей

17:1228 декабря 2016Просмотров: 27

Туристический сервис OneTwoTrip ищет кандидата на должность директора по отдыху с зарплатой в 150 тысяч рублей в месяц.

Сотрудник будет ездить за рубеж, описывать свои впечатления от отдыха в соцсетях, предлагать маршруты поездок и делиться полезными советами с туристами. На путешествия директору по отдыху планируется выделять до 250 тысяч рублей ежемесячно, сообщает «Лента.ру».

Требования к кандидату — коммуникабельность, активность в соцсетях, наличие загранпаспорта и знание английского языка. Претенденты на эту работу должны будут до 28 февраля 2017 года опубликовать в интернете пост-презентацию с фото или видео.

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