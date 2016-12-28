Первые контейнеры с отработавшим ядерным топливом вывезут с Губы Андреева в июне 2017 года

Госкорпорация «Росатом» наметила на июнь 2017 года вывоз с Губы Андреева первых контейнеров с отработавшим ядерным топливом отечественных атомных подводных лодок, сообщила в среду пресс-служба предприятия Росатома АО «Федеральный центр ядерной и радиационной безопасности».

На данный момент на территории Губы Андреева находятся тысячи отработавших топливных сборок. Этот огромный объем должен быть отправлен на переработку с соблюдением всех норм безопасности.

В течение 15 лет совместными усилиями специалистов России, Норвегии, Швеции, Великобритании и Италии создавались системы обращения с отработавшим ядерным топливом в Губе Андреева и его последующей транспортировки.

В августе нынешнего года предприятие Росатома «Производственное объединение «Маяк» (ЗАТО Озерск, Челябинская область) отправило в Мурманскую область транспортно-упаковочные контейнеры для вывоза отработавшего топлива к себе.

«На сегодняшний день можно говорить о выходе на финишную прямую. Комплексная инфраструктура для вывоза отработавшего ядерного топлива из губы Андреева нами подготовлена. После приемки государственной комиссией… эксплуатирующая организация «СевРАО» произведет загрузку отработавшего ядерного топлива в транспортно-упаковочные контейнеры для отправки в июне 2017 года первого эшелона на переработку», — сказал генеральный директор Федерального центра ядерной и радиационной безопасности Андрей Голиней, слова которого цитируются в сообщении, сообщает РИА Новости.

На территории Губы Андреева в начале 1960-х годов была создана 569-я береговая техническая база Северного флота, предназначенная для технологического обслуживания атомных установок его подводных лодок. После аварии в хранилище ОЯТ в 1982 году Министерство обороны приняло решение о реконструкции всех объектов Губы Андреева. В связи с изменившейся социально-политической обстановкой в стране проект не был завершен. Работы в Губе Андреева возобновились в конце 1990-х годов с зарубежным финансированием. Международная кооперация позволила значительно увеличить темпы работ по нормализации радиационной обстановки на объекте.