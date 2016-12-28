Прогноз погоды по Мурманской области на 29 декабря

Облачная с с прояснениями погода. Ночью снег, мокрый снег, налипание мокрого снега, на западе сильный, метель, днем местами небольшой снег, мокрый снег, налипание мокрого снега Ветер юго-западный , западный, на севере 18-23м/с, на юге ночью 13-18м/с, днем 10-15м/с. Температура воздуха ночью -3 -8°, при прояснении -13-18° , днем от +2 до -3°. Ухудшение состояния дорог. Гололедица, местами сильная.

Прогноз погоды на 29 декабря по городам области

Пункт Температура воздуха Осадки ночью днем ночью днем Кандалакша -10..-12 -1..+1 сильный снег, мокрый снег без осадков Умба -10..-12 -1..+1 сильный снег, мокрый снег без осадков Полярные Зори -11.-13 -1..+1 сильный снег, мокрый снег без осадков Апатиты -10..-12 -1..+1 сильный снег, мокрый снег без осадков Кировск -12..-14 0..-2 сильный снег, мокрый снег без осадков Ковдор -10..-12 -1..+1 сильный снег, мокрый снег без осадков Мончегорск -6..-8 0..+2 сильный снег, мокрый снег без осадков Ловозеро -13..-15 0..-2 снег небольшой снег, мокрый снег Оленегорск -6..-8 0..+2 сильный снег, мокрый снег без осадков Никель -3..-5 0..+2 сильный снег, мокрый снег без осадков Заполярный -3..-5 0..+2 сильный снег, мокрый снег без осадков Североморск -3.-5 0..+2 сильный снег, мокрый снег небольшой снег, мокрый снег Мурманск -4..-6 0..+2 сильный снег, мокрый снег без осадков

Прогноз температуры воздуха по Мурманску на 28 декабря