Прогноз погоды по Мурманской области на 29 декабря

Облачная с с прояснениями погода. Ночью снег, мокрый снег, налипание мокрого снега, на западе сильный, метель, днем местами небольшой снег, мокрый снег, налипание мокрого снега Ветер юго-западный , западный, на севере 18-23м/с, на юге ночью 13-18м/с, днем 10-15м/с. Температура воздуха ночью -3 -8°, при прояснении -13-18° , днем от +2 до -3°. Ухудшение состояния дорог. Гололедица, местами сильная.
Прогноз погоды на 29 декабря по городам области
|
Пункт
|
Температура воздуха
|
Осадки
|
ночью
|
днем
|
ночью
|
днем
|
Кандалакша
|
-10..-12
|
-1..+1
|
сильный снег, мокрый снег
|
без осадков
|
Умба
|
-10..-12
|
-1..+1
|
сильный снег, мокрый снег
|
без осадков
|
Полярные Зори
|
-11.-13
|
-1..+1
|
сильный снег, мокрый снег
|
без осадков
|
Апатиты
|
-10..-12
|
-1..+1
|
сильный снег, мокрый снег
|
без осадков
|
Кировск
|
-12..-14
|
0..-2
|
сильный снег, мокрый снег
|
без осадков
|
Ковдор
|
-10..-12
|
-1..+1
|
сильный снег, мокрый снег
|
без осадков
|
Мончегорск
|
-6..-8
|
0..+2
|
сильный снег, мокрый снег
|
без осадков
|
Ловозеро
|
-13..-15
|
0..-2
|
снег
|
небольшой снег, мокрый снег
|
Оленегорск
|
-6..-8
|
0..+2
|
сильный снег, мокрый снег
|
без осадков
|
Никель
|
-3..-5
|
0..+2
|
сильный снег, мокрый снег
|
без осадков
|
Заполярный
|
-3..-5
|
0..+2
|
сильный снег, мокрый снег
|
без осадков
|
Североморск
|
-3.-5
|
0..+2
|
сильный снег, мокрый снег
|
небольшой снег, мокрый снег
|
Мурманск
|
-4..-6
|
0..+2
|
сильный снег, мокрый снег
|
без осадков
Прогноз температуры воздуха по Мурманску на 28 декабря
|
Температура воздуха
|
утром -4..-6
|
днем 0..+2
|
вечером 0..-2
|
Осадки
|
сильный снег, мокрый снег
|
без осадков
|
без осадков