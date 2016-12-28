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Прогноз погоды по Мурманской области на 29 декабря

14:3628 декабря 2016Просмотров: 81

Облачная с с прояснениями погода. Ночью  снег,  мокрый снег, налипание мокрого снега, на западе сильный, метель,  днем местами  небольшой снег, мокрый снег, налипание мокрого снега Ветер  юго-западный ,  западный, на севере 18-23м/с, на юге ночью 13-18м/с, днем  10-15м/с. Температура воздуха ночью -3 -8°, при прояснении  -13-18° , днем  от +2 до -3°. Ухудшение состояния дорог. Гололедица, местами сильная.

Прогноз погоды на 29 декабря по городам области

Пункт

Температура воздуха

Осадки

ночью

днем

ночью

днем

Кандалакша

-10..-12

-1..+1

  сильный снег, мокрый снег

без осадков

Умба

-10..-12

-1..+1

сильный снег, мокрый снег

без осадков

Полярные Зори

-11.-13

-1..+1

сильный снег, мокрый снег

без осадков

Апатиты

-10..-12

-1..+1

сильный снег, мокрый снег

без осадков

Кировск

-12..-14

0..-2

сильный снег, мокрый снег

без осадков

Ковдор

-10..-12

-1..+1

сильный снег, мокрый снег

без осадков

Мончегорск

-6..-8

0..+2

сильный снег, мокрый снег

без осадков

Ловозеро

-13..-15

0..-2

снег

небольшой снег, мокрый снег

Оленегорск

-6..-8

0..+2

сильный снег, мокрый снег

без осадков

Никель

-3..-5

0..+2

сильный снег, мокрый снег

без осадков

Заполярный

-3..-5

0..+2

сильный снег, мокрый снег

без осадков

Североморск

-3.-5

0..+2

сильный снег, мокрый снег

небольшой снег, мокрый снег

Мурманск

-4..-6

0..+2

 сильный снег, мокрый снег

без осадков

 

Прогноз температуры воздуха по Мурманску на 28 декабря

Температура воздуха

утром -4..-6

днем 0..+2

вечером 0..-2

Осадки

 сильный снег, мокрый снег

 без осадков

без осадков
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